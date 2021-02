Il social network Lego che vuole diventare il TikTok per bambini

16 Febbraio 2021 – 21:44

Il mattoncino Lego, simbolo della vita e del gioco analogico, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul fronte del digitale. Ora l’azienda danese prova ad andare incontro al trend dei social media basati su brevi video e dedicati all’intrattenimento risolvendo a modo suo il nodo cruciale di queste piattaforme, quello della sicurezza e protezione dei giovani utenti. Se TikTok ha dovuto introdurre il controllo della data di nascita per l’accesso al network per tutelare i minori di 13 anni, Lego assieme a Universal Music Group (UMG) ha dato vita con Vidiyo a un social super sicuro per balletti e show musicali di vario tipo, sfruttando il fascino dei mattoncini. “Vogliamo nutrire l’immaginazione delle nuove generazioni di creativi, fornendo una nuova tela su cui i giovani possano esprimersi” spiega Julia Goldin, Chief Marketing Officer del Gruppo Lego.

L’app è pensata in prevalenza per i bambini dai sette ai dieci anni, richiede il consenso dei genitori e prevede un controllo anche sui contenuti caricati. Vidiyo si basa sulla realtà aumentata, a muoversi a tempo di musica su uno scenario reale (la cameretta, il parco giochi, un angolo del proprio balcone…) riprese dall’obiettivo sono le celebri minifigure della Lego, ma anche le persone possono comparire nel filmato.

Per poter accedere e creare la propria band è necessario dall’app per smartphone fare la scansione delle minifigure e del loro set composto da alcuni mattoncini piatti BeatBits di dimensione 2×2. Questi consentono l’accesso a effetti, suoni e movenze da utilizzare durante l’esibizione. Per esempio scratch da DJ, voci da cartone animato, un assolo di sax o mosse di break dance. Le canzoni su cui basare gli short video sono tante, scelte tre le più popolari e attuali in questa fascia di pubblico grazie alla partnership con il colosso della musica.

Le performance di 60 secondi, una volta salvate, si possono suddividere in clip da 5, 15 o 20 secondi per poi condividerle sulla piattaforma unite a hashtag, testo e icone. Dalla home dell’app è possibile vedere i filmati di altri utenti nelle sezioni Scelti per Te (persone che segui o post simili ai tuoi interessi) o Da Scoprire (post suggeriti dal sistema) con tanto di scroll per passare al video successivo come nel social cinese o nella modalità Reel di Instagram che ultimamente va per la maggiore. A differenza di questi, con Vidiyo il genitore deve prima approvare il contenuto per renderlo visibile a tutti.

Come abbiamo avuto modo di verificare durante la nostra prova in anteprima, questo misto tra digitale e analogico stimola e interessa le nuove generazioni, piace molto, in un modo che forse noi, cresciuti in altra epoca e abituati a sfruttare la creatività con i mattoncini in maniera diversa, non riusciamo a comprendere del tutto. L’app utilizza il linguaggio di altri social e quindi un’interfaccia a cui in parte siamo già abituati, la realizzazione e la condivisione dei video è divertente, in particolare l’aggiunta dei vari effetti e filtri, non è però altrettanto semplice. Il social richiede tempi d’attesa lunghi tra una fase e l’altra, non siamo riusciti a capire se tutto questo è dovuto alla versione beta dell’app utilizzata durante il test.

I coloratissimi kit con tanto di scatolina per il trasporto sono bene fatti, grande attenzione è stata posta alla caratterizzazione dei personaggi, dalla cantante pop con forme da sirena, all’extraterrestre in versione rockstar anni ’80. I prodotti Viviyo saranno disponibili dal primo marzo, i BeatBox (personaggio, scatola per trasporto e vari BeatBits) a 19,99 euro, mentre i Bandmates (personaggio, piedistallo e tre BeatBits) a 4,99 euro.



