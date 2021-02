IBM, obiettivo emissioni zero entro il 2030

16 February 2021 – 16:47

IBM ha preso solenne e pubblico impegno di arrivare entro il 2030 all’obiettivo zero emissioni, annunciando anche step intermedi di avvicinamento.

Fonte: Punto Informatico