Dal 1 Marzo nei siti della PA con SPID, CIE e CNS

16 February 2021 – 15:51

A partire dal 1 marzo tutti i siti della PA dovranno consentire l’accesso con SPID, CIE o CNS: questi strumenti diventeranno standard entro settembre.

The post Dal 1 Marzo nei siti della PA con SPID, CIE e CNS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico