Cosa vuole fare Ngozi Okonjo-Iweala, prima donna a guidare l’Organizzazione mondiale del commercio

16 February 2021 – 11:55

Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice della Wto (foto: Wto)È la prima donna e la prima persona di origine africana a diventare direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (World trade organization, Wto): Ngozi Okonjo-Iweala, 66 anni, già ministra delle Finanze e degli Esteri della Nigeria è stata scelta tra otto candidati per guidare l’istituzione sovranazionale con base in Svizzera. Nominata dal Consiglio generale, Okonjo-Iweala prenderà servizio dal primo marzo fino al 31 agosto 2025, leader numero sette nella storia della Wto, carica rinnovabile alla guida di un’organizzazione bisognosa di rilancio.

Laureata ad Harvard nel 1976, ha conseguito un dottorato al Mit di Boston. Tuttavia da bambina ha vissuto in condizioni di povertà e la sua famiglia ha perso tutto a causa della guerra civile del Biafra. “Sopporto le difficoltà, posso dormire sul pavimento in qualsiasi momento”, ha dichiarato alla Bbc nel 2012, anno in cui è stata ricattata dai rapitori della madre, che volevano le sue dimissioni da ministro delle Finanze: Okonjo-Iweala ha saputo resistere ottenendo il rilascio.

Esperta di finanza globale, è stata la prima donna a correre alla presidenza della Banca mondiale, dove ha trascorso 25 anni. Nel 2014 Time l’ha nominata tra le cento persone più influenti del mondo e nel 2019 è stata inserita da Transparency International tra le “otto donne anti-corruzione”. La sua nomina tra otto candidati arriva dopo sei mesi di incertezza, a seguito delle dimissioni dall’incarico del precedente direttore generale Ricardo Azavelo, brasiliano, il 31 agosto, un anno prima della naturale scadenza. Il largo consenso sul nome di Okonjo-Iweala è stato però osteggiato dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che favoriva Yoo Myung, prima donna a ricoprire la carica di ministra del Commercio nella storia della Corea del Sud.

Quando il neopresidente Joe Biden ha garantito il suo appoggio, è scattata la nomina di Okonjo-Iweala, ma la Wto è uscita malconcia dopo anni di buriana con Trump, che oltre a mettere in crisi i principi del multilateralismo, favorendo un’ondata protezionista in tutto il mondo, ha definito “superata” l’organizzazione mondiale del commercio, che avrebbe favorito l’economia cinese sui mercati globali. L’ex presidente inoltre ha bloccato la nomina dei nuovi giudici per le decisioni sulle questioni commerciali.

“In questo momento la Wto sembra paralizzata, le norme trarrebbero un grande vantaggio da un aggiornamento alle questioni del 21esimo secolo come l’ecommerce e l’economia digitale, verde e circolare. Andrebbero compiuti maggiori sforzi per includere le imprese femminili”, ha dichiarato Okonjo-Iweala, che ha già detto di volersi dedicare alle conseguenze economiche e sanitarie della pandemia Covid-19. Per l’Unione africana è già stata inviata speciale contro il coronavirus ed è stata componente del consiglio del Gavi, alleanza pubblico-privata per diffondere il vaccino nei paesi più poveri.

Fonte: Wired