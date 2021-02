Carl Pei, ex di OnePlus, ha acquistato Essential

16 February 2021 – 11:33

(Foto: Essential)Il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha lasciato la società l’anno scorso e ha di recente presentato il suo nuovo progetto chiamato Nothing. Aleggia una spessa nebbia attorno alla strategia della startup, si sa solo che debutterà a breve con una serie di auricolari wireless con capacità smart che saranno i primi di una serie di prodotti ancora tutti da scoprire. Ad aggiungere un po’ più di mistero è giunta la notizia dell’acquisizione del pacchetto completo di Essential.

Gli appassionati di tecnologia ricorderanno il brand fondato dal “papà di Android”, Andy Rubin, che aveva presentato uno (e uno soltanto) smartphone nel 2017. Nonostante recensioni positive le vendite hanno deluso e non si è mai visto un seguito. Vari progetti di speciali modelli come il bizzarro Project Jem sono rimasti nel limbo dei prototipi. Le vicende personali di Rubin, che si è scoperto fosse stato liquidato (a peso d’oro) da Google per un caso di molestie sessuali a una collega, non hanno fatto altro che accelerare la discesa nell’abisso fino alla chiusura del progetto nel 2020, ad appena cinque anni dalla nascita.

Che senso ha acquistare Essential per Nothing? Molti penserebbero a un possibile futuro smartphone che sfrutterebbe tutto il lavoro messo in cascina, i brevetti e le varie tecnologie. E non sarebbe un’ipotesi priva di senso, ma in realtà Carl Pei potrebbe essere stato attratto da un’altra sezione delle proprietà intellettuali di Essential ovvero quelle relative alla domotica.

Nel 2017 doveva infatti uscire uno smart speaker chiamato Essential Home, ma anche questo progetto è stato abbandonato. Nothing potrebbe dunque utilizzare questo tesoretto per il proprio altoparlante intelligente, che ben si sposa con la filosofia (ancora appena accennata) del nuovo brand, che sembra dedicarsi soprattutto alla commistione tra dispositivi audio di qualità e controlli vocali, anche per la gestione della casa.

Auricolari senza fili, altoparlanti, magari anche cuffie over-ear e periferiche per il gioco: Nothing è pronta a far diradare la nebbia per mostrare la sua futura linea, un nuovo nome da tenere d’occhio nel 2021.

