Zawe Ashton sarà l’antagonista di Captain Marvel 2

15 February 2021 – 17:45

Sarà Zawe Ashton a interpretare la villain di Captain Marvel 2. Il secondo capitolo della serie cinematografica che, all’interno del Marvel Cinematic Universe, segue le vicende della supereroina interpretata da Brie Larson è attualmente in fase di pre-produzione e iniziano dunque a delinearsi con più chiarezza alcuni dettagli. Oltre al ritorno di Larson e alla regia assegnata alla giovane Nia DaCosta, già a capo dell’imminente reboot di Candyman, ora sappiamo che sarà appunto Ashton a partecipare alla pellicola nei panni dell’antagonista dell’eroica Carol Danvers. L’attrice britannica si è distinta negli ultimi anni in film thriller o di genere come Greta, Velvet Buzzshaw e in particolare Animali notturni del regista e stilista Tom Ford.

Non ci sono ulteriori dettagli sulla trama del film, la cui sceneggiatura è stata realizzata da Megan McDonnell, già story editor della serie Marvel WandaVision (in queste settimane su Disney+). Dalla stessa produzione seriale arriverà anche Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau che era la migliore amica di Danvers nel primo film; mentre dalla serie di prossima uscita Ms. Marvel arriverà Iman Vellani, che darà il volto a una giovane ragazza che si scopre dotata di enormi poteri. Ashton dovrebbe appunto interpretare la villain, anche se come già visto in Captain Marvel non è sempre facile capire fin dall’inizio da che parte stanno i buoni e i cattivi.

C’è chi già avanza delle ipotesi, in ogni caso: Ashton potrebbe interpretare Moonstone, arcinemesi di Capitan Marvel che acquisisce poteri simili ai suoi grazie a una potente gemma della razza aliena Kree; si fanno però anche i nomi della regina Skrull Veranke, che ha un ruolo fondamentale nell’arco narrativo dei fumetti Secret Invasion (da cui sarà tratta un’altra serie su Disney+), o di Deathbird, guerriera dalla rabbia incontrollabile che introdurrebbe un’ulteriore specie aliena, quella dei Shi’ar. Si tratta ovviamente di supposizioni e di ipotesi: per sapere qualcosa di più preciso dovremo attendere ancora qualche tempo, mentre ci avviciniamo man mano al debutto di Captain Marvel 2 previsto per il novembre 2022.

