Ripetitore Wi-Fi dual band Netgear 3 in 1 in sconto

15 Febbraio 2021 – 19:49

Oggi Amazon propone in offerta uno dei migliori ripetitore Wi-Fi disponibili in commercio, il Netgear EX6120 dual band, con funzione AP e router.

The post Ripetitore Wi-Fi dual band Netgear 3 in 1 in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico