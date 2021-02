Putin sta pensando seriamente di accettare l’invito di Elon Musk su Clubhouse

15 February 2021 – 17:34

(foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Di cosa potrebbero parlare il secondo uomo più ricco del mondo – il primo forse è l’altro – e il presidente autoritario di una delle più grandi potenze mondiali in una stanza di Clubhouse? Potremmo scoprirlo presto, dato che Elon Musk ha invitato Vladimir Putin a unirsi a lui in una conversazione sulla popolare piattaforma di messaggistica vocale. Sabato pomeriggio, sul profilo Twitter del patron di Tesla è apparso all’improvviso l’estemporaneo invito: “Ti andrebbe di avere una conversazione su Clubhouse?” ha chiesto Elon Musk taggando l’account ufficiale della presidenza della Federazione russa. “Sarebbe un grande onore poter parlare con te”, ha aggiunto in seguito, scrivendo in cirillico.

https://twitter.com/elonmusk/status/1360700181658886147?s=20

Dopo un giorno di silenzio, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato alle agenzie stampa russe che Putin si è detto interessato alla proposta. “Prima di tutto dobbiamo capire cosa significhi questa richiesta, che cosa stia venendo proposto. Prima dobbiamo verificare il tutto, poi risponderemo” ha detto il portavoce “il presidente Putin non usa i social network, non li gestisce lui personalmente, ma in generale ci sembra una proposta molto interessante”.

Musk, dal canto suo, è uno dei sostenitori più attivi di Clubhouse: nelle ultime settimane l’ha utilizzata spesso per parlare dei progetti di SpaceX e per conversare con il Ceo di Robinhood, l’app per i piccoli investitori. L’invito a Putin potrebbe quindi essere una manovra di marketing, per catalizzare ancora più attenzione verso il social vocale. Oppure, potrebbe essere un tentativo di mediazione per risolvere la questione Starlink, il servizio internet a banda larga satellitare di SpaceX, che il governo russo ha osteggiato nei giorni scorsi, minacciando sanzioni nei confronti dei cittadini intenzionati a usarlo: staremo a vedere.

The post Putin sta pensando seriamente di accettare l’invito di Elon Musk su Clubhouse appeared first on Wired.

Fonte: Wired