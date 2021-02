In arrivo lo smartphone con fotocamera selfie da 100 megapixel

15 February 2021 – 17:45

(Foto: Oppo)Potrebbe debuttare già quest’anno il primo smartphone con selfie camera da 100 megapixel, che andrebbe a oltre il doppio l’attuale primato di 44 megapixel condiviso da Oppo Reno 3 e la coppia Vivo S7 e V20. Il sensore in tripla cifra, però, comporterebbe scelte strutturali significative visto l’inevitabile ingombro oltre la media.

A dare voce di questa eventualità sul social network cinese Weibo è stato il leaker Digital Chat Station, lasciando intendere che non passerà molto prima che uno dei produttori di primo piano sveli un modello da record. Potrebbe essere uno dei trend del 2021, assieme all’elettrocromia che cambia al volo il colore della scocca e alle strutture arrotolabili.

Il primo selfie phone da 100 megapixel potrebbe arrivare da Oriente, da una delle società più arrembanti in termini di caratteristiche pompate. E potrebbe non essere necessariamente un top di gamma, quanto un medio gamma pensato appositamente a chi cerca il selfie migliore.

(Foto: Weibo)Certo, in campo fotografico una risoluzione molto alta non è sinonimo di migliore qualità, visto che entrano in gioco componenti più pesanti come la qualità di lenti e la dimensione del sensore. Tuttavia, con le piccole fotocamere degli smartphone, avere un sensore con tanti megapixel può garantire un grosso aiuto visto che si possono combinare assieme quattro pixel contigui con il cosiddetto pixel binning.

Così come avviene anche col recente Samsung Galaxy S21 Ultra con selfie camera da 40 megapixel, gli scatti vengono rielaborati a 10 megapixel come se si componessero quattro immagini in una. Un sistema vantaggioso in condizioni difficili come per esempio in ambienti con luce scarsa.

Tutto molto bello, ma servirà scendere a determinati compromessi, in primo luogo su uno spessore non troppo risicato. Un sensore da 100 megapixel necessita infatti di ampio spazio, rendendo impossibile nasconderlo in notch minuscoli o in discreti fori in uno degli spigoli. Potrebbe però essere montato all’interno di un sistema periscopico o rotante oppure sotto al display, così da favorire una cattura maggiore della luce.

