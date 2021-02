Bill Gates, il nuovo libro: come evitare il disastro

15 February 2021 – 16:18

Da oggi in libreria il nuovo libro di Bill Gates: focus sulla lotta al cambiamento climatico con un programma da attuare per evitare il disastro.

