Windows Defender, corretto un bug dopo 12 anni

14 February 2021 – 12:00

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per risolvere una vulnerabilità presente in Windows Defender dal 2009, ovvero da quasi 12 anni.

Fonte: Punto Informatico