Spotify: smart working per tutti i dipendenti

14 February 2021 – 12:40

Anche il gruppo svedese, leader nel mercato dello streaming musicale premium, lascerà i propri dipendenti liberi di scegliere se lavorare da remoto.

The post Spotify: smart working per tutti i dipendenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico