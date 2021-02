Produzione chip in Europa con l’aiuto di Samsung?

14 February 2021 – 10:00

L’Unione Europea vorrebbe costruire una fabbrica per la produzione dei chip, in modo da ridurre la dipendenza dai big asiatici e statunitensi.

The post Produzione chip in Europa con l’aiuto di Samsung? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico