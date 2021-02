Regali last minute per San Valentino: un alveare, una pianta di maracuja, una mucca

13 February 2021 – 6:00

Un bel carico di limoni al posto del classico mazzo di fiori, un alveare o una mucca per soppiantare i cioccolatini triti e ritriti. Se siete poco inclini alla triade di San Valentino cuore-sòle-amore (dove sòle va letto con accento romano nell’accezione di fregature), Internet viene in vostro aiuto con idee insolite, divertenti, sostenibili e perfette per chi si ricorda solo all’ultimo istante che è arrivato il 14 febbraio. Basta qualche clic per donare alla dolce metà l’adozione di una pianta o di un animale (ricevendo in cambio ottimi prodotti) oppure la possibilità di seminare un albero da qualche parte nel mondo, aiutando il pianeta mentre coltivate il vostro amore.

1. #BeeMyHoney, per i melensi

(Foto: Frank Bienewald / Alamy / IPA)Se non fosse che i termini smielato e zuccheroso sono indigesti a chi è allergico alle smancerie di San Valentino, sarebbero perfetti per descrivere l’idea regalo lanciata da 3Bee, startup che permette di adottare le arnie aiutando gli apicoltori italiani. La campagna #BeeMyHoney propone di adottare in coppia un alveare, seguirne lo stato di salute e, una volta che le api hanno prodotto il miele, riceverne a casa una certa quantità. Per esempio: spendendo 21 euro sarete sponsor di un’arnia per un anno, contribuirete all’impollinazione di un milione di fiori e riceverete mezzo chilo di miele di castagno.

2. Un carico di limoni (o kiwi, pere e nocciole)

(Foto: Federico Candoni / Alamy / IPA)Anziché perdere tempo con le inflazionate rose, potete lanciare un messaggio forte e chiaro adottando una pianta di limoni. Biofarm permette, infatti, di sostenere le colture di un’azienda agricola (noi vi consigliamo i limoni per andare al sodo, ma ci sono anche nocciole, pere, kiwi e qualsiasi pianta da frutto vi venga in mente). Sono bio e, quando fruttificano, ve ne arriva a casa un pacco.

3. Un bouquet di… CO2

(Foto: Paul Appleyard / Alamy / IPA)Per aiutare a ripopolare zone del mondo che hanno subito processi di deforestazione, ZeroCO2 semina alberi e piante a nome dei benefattori che possono seguirne la crescita in remoto. Per San Valentino propone un bouquet dell’amore decisamente particolare: con una quota di 35 euro si contribuisce a piantare alberi di cacao, lime o arance compensando 400 chili di CO2.

4. Una mucca da adottare (e da andare a trovare)

(Foto: Jessie Jane Smith / Stockimo / Alamy / IPA)In Valsugana (siamo in Trentino) è attivo Adotta una mucca, per sostenere un bovino ospitato in una delle malghe della zona. Il contributo da versare è di 65 euro, di cui 50 vanno alle cure della Bianchina della situazione e gli altri 15 a sostegno del progetto. Chi va a trovare la sua mucca in alpeggio, da metà giugno a metà settembre, ha anche diritto a ricevere 50 euro in prodotti caseari. Un affare, no?

5. Un albero della passione

(Foto: Andrea Vumbaca / Alamy / IPA)Per festeggiare l’amore Treedom (sito che permette di piantare alberi in giro per il mondo adottandoli) lancia una limited edition a tema. A voi l’ardua scelta: volete donare il cacao che simboleggia le coccole o la mangrovia emblema di fiducia? Per i più attenti all’aspetto fisico c’è l’anacardio che è stato abbinato ai muscoli, per chi ha spirito da crocerossina si consiglia la macadamia che rappresenterebbe il sacrificio. E il frutto della passione? Sesso, ça va sans dire.

The post Regali last minute per San Valentino: un alveare, una pianta di maracuja, una mucca appeared first on Wired.

Fonte: Wired