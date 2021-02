L’app di Epic Games per creare volti umani che sembrano reali

13 Febbraio 2021 – 0:04

La riproduzione 3D dei volti umani che abbiamo visto finora, perlopiù in film e videogame, non ha mai convinto in pieno per la qualità del prodotto sfornato. Un salto di qualità netto pare, tuttavia, alle porte grazie a MetaHumans Creator, strumento lanciato da Epic Games che restituisce risultati sorprendenti, con facce che sembrano reali pur essendo invece una creazione digitale. In tal senso, la clip qui sopra offre un’idea dello stacco rispetto al passato, anche perché oltre all’efficacia a migliorare è anche la tempistica per lo sviluppo del soggetto.

Con l’app (per Mac e pc) messa a punto dalla casa americana dedita allo sviluppo di videogiochi, infatti, bastano circa un paio di ore per realizzare da zero il personaggio desiderato. Già, perché un altro vantaggio nella creazione dei “metaumani” è la possibilità di scegliere e modificare un lungo elenco di dettagli: corpo, acconciature, vestiti, perfino i denti degli esseri umani digitali. Per farsi un’idea delle potenzialità di MetaHuman Creator, in relazione alle opportunità che fornirà alle produzioni cinematografiche e software house, qui si può provare in anteprima la demo, in attesa che Epic Games rilasci ufficialmente il software (dovrebbe avvenire entro la fine del 2021).

