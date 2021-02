Fastweb, addio alla timbratura del cartellino

13 Febbraio 2021 – 10:49

Fastweb elimina il rito del cartellino da timbrare in entrate e uscita dagli uffici: un segno forte di cambiamento per entrare nella nuova normalità.

The post Fastweb, addio alla timbratura del cartellino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico