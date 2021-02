Cookie di terze parti: brand e adv non sono pronti

13 Febbraio 2021 – 13:49

La rivoluzione dei cookie per la difesa della privacy degli utenti rischia di essere una bomba ad orologeria per brand e mondo dell’advertising.

The post Cookie di terze parti: brand e adv non sono pronti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico