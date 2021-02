5 fumetti da leggere usciti questa settimana

13 Febbraio 2021 – 9:04

Eroi e detective violenti e pronti a tutto, una vera e propria epidemia di supereroi, e il solito, vecchio Grande antico pronto a condannare l’umanità a eoni di follia. Meno male che tra le 5 novità a fumetti più interessanti della settimana c’è anche una lieve storia d’amore per prepararci all’arrivo di San Valentino.

1. Nonostante tutto, di Jordi Lafebre

Una storia d’amore a ritroso, perfetta per la settimana di San Valentino. Venti capitoli, da leggere dalla fine all’inizio. Conosciamo Ana e Zeno, la A e la Z di un amore simmetrico, nella loro terza età, quando si ritrovano finalmente in quella che potrebbe essere la stagione giusta per essere insieme.

Se il punto di partenza è il lieto fine, per scoprire il percorso che li ha condotti sin lì bisogna ripercorrere una serie di tappe fondamentali nella loro vita: Zeno, scapolo impenitente, marinaio, eterno dottorando in fisica; Ana, donna appassionata, sindaco, moglie, madre. La loro è una storia di burrascosa (a volte letteralmente) separazione, è la somma dei momenti che inevitabilmente li hanno tenuti a distanza, ma che hanno tenuto vivo il loro amore platonico nell’arco di decenni.

Con tratto dinamico e quasi disneyano, Jordi Lafebre, già autore di Un’estate fa, scrive e illustra una graphic novel d’amore delicata (Bao Publishing, 152 pp, 20 euro).

2. The Resistance. Benvenuti nella resistenza, di J. Michael Straczynski, Mike Deodato Jr.

Una misteriosa pandemia (ehm) sconvolge il mondo causando centinaia di milioni di vittime. C’è però un imprevisto effetto collaterale: molti dei sopravvissuti sviluppano inspiegabili superpoteri. Il destino della Terra è ora nelle loro mani, ma condurranno il pianeta alla salvezza o alla rovina?

Lo sceneggiatore J. Michael Straczynski, noto per il suo pluriennale ciclo di storie su Spider-Man, torna dopo anni di assenza nel mondo dei fumetti con uno dei suoi temi forti, già affrontato nella miniserie Rising Stars: la comparsa di supereroi in un mondo altrimenti realistico. Ma lo fa con una portata e un’ambizione senza precedenti, sia perché questa volta la Terra si ritrova ad ospitare migliaia di superumani provenienti da ogni Paese, etnia, religione, estrazione sociale; sia perché con The Resistance Straczynski vuole dare vita a un intero universo narrativo da espandere in storie e progetti futuri.

Una nuova serie da tenere d’occhio attentamente, a partire da questo volume (Panini Comics, 160 pp, 19 euro).

3. Zero. La tenerezza dei lupi, di Aleš Kot

Prosegue l’epopea firmata da Aleš Kot nel terzo e penultimo capitolo della saga dell’agente segreto Zero.

Non c’è pace per il protagonista, che dopo anni di missioni sporche ai quattro angoli del mondo, eseguite senza mai porsi tante domande, cerca ora di godersi la sua nuova vita di privato cittadino in Islanda. L’eruzione di un vulcano ci mette lo zampino, e il ritorno improvviso di alcuni frammenti del suo passato getta all’aria molte delle nuove certezze di Zero. Nella vita di un agente segreto, la parola pensione non esiste.

Il nuovo volume della storia di Zero conferma tutte le certezze della saga: atmosfere cupe e brutali, scene di azione ai limiti dello splatter, un viaggio senza limiti in un mondo sempre sull’orlo del baratro (Saldapress, 144 pp, 19,90 euro).

4. Il richiamo di Cthulhu, di Gou Tanabe

La rilettura di uno dei più famosi racconti di HP Lovecraft a opera del mangaka Gou Tanabe. Il giovane Francis Wayland Thurston eredita il diario e i documenti del prozio, morto in un misterioso incidente. Gli strani riferimenti nei carteggi del defunto lo spingono alla ricerca di una verità sepolta nei neri abissi dell’oceano.

Sarà l’inizio di un viaggio inquietante oltre i confini della sanità mentale, e oltre l’universo come lo conosciamo, alla scoperta del grande antico che sogna nella perduta R’Lyeh.

Disponibile in copertina flessibile (7,50 euro) o in edizione per collezionisti: copertina rigida in similpelle verde, nastro segnalibro nero e un formato grande che rende giustizia alle dettagliatissime tavole di Gou Tanabe (edizioni J-Pop, 276 pp, 19 euro).

5. Martin Mystère. Incubi!, di Alfredo Castelli, Paolo Ongaro, Antonio Sforza

Il nuovo volume bimestrale di Martin Mystère si presenta con una storia che promette di cambiare la vita del Detective dell’impossibile. Una serie di incubi angosciosi lascia Martin sempre più sfiancato, irascibile, fuori di sé. Il terrore notturno anticipa un evento impensabile: la morte del fidato Java, assistente e migliore amico del detective.

Un Martin Mystère spinto oltre ogni limite, violento e privo di scrupoli, si mette a caccia dei mandanti del delitto. Non sa ancora che la sua intera esistenza minaccia di venire sconvolta dall’esito dell’indagine, e dalla rivelazione sulla vera identità dei misteriosi Uomini in Nero e del loro capo.

Un volume imperdibile per gli appassionati del bonelliano Detective dell’impossibile (Sergio Bonelli editore, 160 pp, 6,30 euro).

The post 5 fumetti da leggere usciti questa settimana appeared first on Wired.

Fonte: Wired