Xiaomi Mi 11 Ultra avrà uno schermo secondario sul retro

12 Febbraio 2021 – 21:44

(Foto: YouTube @Tech Buff Ph)Ci sono pochi dubbi sull’uscita di Xiaomi Mi 11 Ultra, che sarà il modello più evoluto della nuova generazione di smartphone del produttore cinese di recente ufficiale anche in Italia con la versione standard. Nelle scorse ore è apparso un video che ne mostra per la prima volta l’aspetto, svelando un interessante particolare come lo schermo secondario posteriore.

Xiaomi è tra le società che più investono nella ricerca di soluzioni innovative in termini di design, come dimostrato dai tanti prototipi che esplorano nuove proposte estetiche. Con Mi 11 Ultra arriverebbe la dimostrazione che non si tratta solo di esercizi di stile, ma di una ricerca concreta.

Tutto è nato da un video apparso su YouTune sul canale filippino Tech Buff Ph, che mostrerebbe un modello di Mi 11 Ultra in anteprima. Il filmato è stato subito reso privato, ma sul web bastano pochi secondi perché qualcuno possa scaricare e ricondividere subito un contenuto e così siamo qui a osservare come verosimilmente sarà la nuova ammiraglia.



Vengono anticipate le configurazioni delle fotocamere posteriori – che ricordano un po’ Poco M3 – con un sensore primario da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 48 megapixel e una lente zoom sempre da 48 megapixel con ingrandimento a ben 120x. A fianco si trova un flash led, ma soprattutto un display secondario che dovrebbe aiutare quando si stanno scattando selfie.

(Foto: YouTube @Tech Buff Ph)Probabile che lo schermino possa anche essere sfruttato per notifiche o per altre utilità senza dover per forza passare dal display frontale (un oled da 6,81 pollici a 120 Hz), a tutto vantaggio del consumo di batteria, che per la cronaca sarebbe da 5000 mAh con ricarica a 67 watt. Le altre caratteristiche sono il chip Snapdragon 888 con modulo 5G, una selfie camera da 20 megapixel e altoparlanti Harman/Kardon.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale. È più che probabile che uscirà anche un modello Xiaomi Mi 11 Lite con scheda tecnica più semplice e prezzo più abbordabile.

