Windows 10: fix per il BSOD dovuto al WiFi

12 February 2021 – 13:05

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per Windows 10 1909 che risolve il bug del driver WiFi, causa del famigerato BSOD.

Fonte: Punto Informatico