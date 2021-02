“Will you be my quarantine?”, i biglietti di San Valentino ai tempi del coronavirus

12 February 2021 – 11:11

(Immagini da Thortful e Moonpig)“Ti va di fare il lockdown insieme?”. Un anno fa questa domanda non avrebbe avuto alcun senso, oggi è diventata una delle dichiarazioni d’amore più gettonata. La pandemia ha cambiato, oltre alle nostre esistenze, il nostro modo di vivere gli affetti e di parlarne. Non stupisce più di tanto allora che i classici biglietti di San Valentino nel 2021 siano pieni di rimandi al coronavirus, giochi di parole che cercano di strappare un sorriso all’interno di relazioni magari costrette da mesi all’isolamento fiduciario.

Il tradizionale “Will you be my Valentine?” (vuoi essere il mio Valentino?) diventa “Will you be my quarantine?”. E sopra al disegno di una coppia che si bacia indossando la mascherina (il nuovo apostrofo rosa tra le parole ti amo?) campeggia la scritta “se possiamo sopravvivere al lockdown insieme, possiamo sopravvivere a tutto”. Basta scorrere le proposte sui siti di biglietti di auguri Thortful e Moonpig per trovare un vasto repertorio sul tema.

“Se un biglietto potesse suscitare un sorriso e far ridere le persone in tempi difficili, penso che sarebbe perfetto”, ha spiegato alla Reuters la designer Amanda Hallam, che ha creato per Thortful una missiva decorata con un termometro di quelli che si usano all’ingresso dei negozi e le parole “I’m so hot for you right now! Isodate?” (isodate gioca con isolate, isolarsi, e date, cioè appuntamento).

Qualche altro esempio? C’è il cartoncino che recita “Le rose sono rosse, le viole sono blu, Boris ci ha messi in lockdown, ordiniamo su Deliveroo” e quello per gli innamorati giramondo che, sopra il disegno del corridoio tra i sedili di un aereo, piazza la scritta “Non vedo l’ora del giorno in cui potremo percorrere insieme il corridoio”, giocando con il tema della navata delle chiese nei matrimoni. Non manca il biglietto che fieramente annuncia: “Per il giorno di San Valentino ho prenotato un tavolo per noi in cucina”. Romanticamente pragmatico.

