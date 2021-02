Su TikTok sono arrivate le ricette: ecco come funzionano

12 February 2021 – 15:53

TikTok sta testando un metodo che possa unire l’enorme interesse per la cucina con le corrette informazioni per riprodurre le pietanze viste sul social: un nuovo pulsante in grado di rimandare alla ricetta di un piatto, in modo da non doversi basare solamente sul breve video.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech