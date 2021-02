Ransomware: venduto il codice di Cyberpunk 2077

12 February 2021 – 16:29

A quanto pare sono stati venduti per diversi milioni di dollari i file sottratti durante la violazione ufficializzata nei giorni scorsi.

