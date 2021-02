PayPal non investirà in Bitcoin, parola di CFO

12 February 2021 – 12:04

Il Chief Financial Officer del gruppo esclude la possibilità che PayPal segua l’esempio di Tesla investendo nell’acquisto della moneta virtuale.

