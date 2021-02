Mini PC con Intel Core i5 8/120GB meno di 300 euro

12 February 2021 – 16:18

Amazon propone un ottimo sconto di 50 euro su un interessante mini PC di ACEPC equipaggiato con Intel Core i5-5257U ideale per l’utilizzo professionale.

The post Mini PC con Intel Core i5 8/120GB meno di 300 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico