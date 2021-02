L’inaspettato ritorno di True Detective ora è più vicino

12 February 2021 – 11:45

Non c’è solo Game of Thrones nel futuro di Hbo. Il network americano, che ha ampliato ulteriormente il suo raggio d’azione con la neonata piattaforma streaming Hbo Max, sta valutando moltissimi nuovi progetti, senza escludere la possibilità di riprendere certi successi del passato. In particolare, si torna a parlare di True Detective, la serie antologica dark crime di Nic Pizzolatto che ha fatto molto scalpore con la prima stagione nel 2014, seguita da altri due cicli forse non pienamente all’altezza dell’originale. Eppure, una quarta stagione potrebbe essere in cantiere, almeno secondo quanto ha detto alla stampa nelle scorse ore il responsabile dei contenuti Hbo Casey Bloys.

“Posso dire con sicurezza che stiamo lavorando con un paio di autori per trovare il giusto angolo e il giusto tono. E se individuiamo la voce giusta, sarà qualcosa di molto interessante”, ha dichiarato Bloys senza scendere in ulteriori dettagli. Come riporta Deadline, sui nuovi possibili script di True Detective si stanno concentrando in parallelo Lucía Puenzo, regista e sceneggiatrice argentina che negli anni scorsi si è fatta notare per la serie drama a sfondo ambientalista Cromo, e Sam Levinson, autore di Euphoria, produzione dirompente di cui si è chiacchierato moltissimo nell’ultimo periodo. Ci vorrà comunque del tempo prima che si arrivi a una decisione: “Se riceviamo sceneggiature che non ci sembrano abbastanza di qualità, non siamo obbligati a procedere tanto per farlo”, ha ribadito il boss di Hbo.

Sempre durante gli incontri della Television Critics Association, Bloys ha svelato anche altri progetti futuri: di sicuro si vuole puntare sulle nuove stagioni di Succession e Barry, entrambe serie molto apprezzate ma la cui produzione è stata funestata dalla pandemia; inoltre, c’è la speranza di riproporre anche un secondo ciclo di Lovecraft Country, l’horror su cui la sceneggiatrice Misha Green (di recente entrata anche nel progetto di Tomb Raider 2) sta lavorando esplorando nuove possibilità narrative. Infine, sono in corso le trattative con Michaela Coen della rivelazione I May Destroy You, serie esaltata dalla critica sebbene sia stata snobbata alle nomination ai Golden Globes 2021: “Sta mettendo insieme diverse idee e io spero che, qualsiasi sia il risultato, avremo la possibilità di parteciparvi anche noi”, ha commentato Bloys.

