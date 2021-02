L’ex CEO di Microsoft Steve Ballmer è arrivato su Clubhouse (intervistato dalla vasca da bagno)

12 February 2021 – 10:08

Come avvenuto per gli interventi di Musk e Zuckerberg, il ritrovo che ha avuto per protagonista Ballmer ha visto la partecipazione del numero massimo di utenti previsto per una singola stanza. Questa volta però l'evento — per quanto programmato — non ha causato malfunzionamenti nell'infrastruttura del social.



Fonte: Fanpage Tech