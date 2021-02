Electric Days Digital: l’ambiente e l’energia nelle smart city del futuro

12 February 2021 – 6:00

Si chiudono oggi gli Electric Days Digital, i cinque giorni d’incontri, dibattiti, sondaggi e video che hanno cercato di delineare una guida all’acquisto dell’auto elettrica ed elettrificata che fosse la più esaustiva possibile. Gli ultimi cinque appuntamenti, in streaming nascono sotto il cappello degli Electric Meet Environment. Interviste che affrontano i temi dell’ambiente e dell’energia seguendo il punto di vista dei protagonisti di settore, di chi fa ricerca e di chi progetta le smart city del futuro.

Il primo meet della giornata si apre alle 9:00 con l’architetto e urbanista Stefano Boeri, che si concentrerà sulle città sostenibili. A partire dal cambiamento urbano, analizzerà i nuovi luoghi fisici da abitare, compresa, ovviamente, la transizione energetica e la mobilità elettrica inserita in questo contesto di rinnovamento.

Saranno trenta minuti intensi che serviranno a scaldare il pubblico per il meet delle 11:00 dedicato al tema delle fonti di energia che alimentano le auto elettriche. L’incontro farà luce sulle reali prospettive di decarbonizzazione e sulla corsa delle fonti rinnovabili per togliere spazio ai fossili. Protagonista del focus sarà la International Energy Agency, la massima autorità mondiale sull’energia.

Il terzo ospite della giornata sarà Oscar Farinetti. Non verrà a parlare di Eataly, ma della complessità dell’esperienza d’acquisto. Di quanto sia complesso e nello stesso tempo appassionante raccontare un prodotto nuovo e sconosciuto con una forte componente legata alla sostenibilità. Farinetti è alle prese con il suo nuovo progetto GreenPea, un centro commerciale di prodotti a basso impatto ambientale, e ci racconterà perché l’auto elettrica non si può vendere come una qualsiasi auto.

Gli Electric Days Digital lasceranno anche spazio a colei che tanto a fatto parlar di sé, ma pochi hanno veduto. Stiamo parlando dell’auto a idrogeno, che dovrebbe essere a pieno titolo una delle protagoniste della mobilità sostenibile. Ma esiste davvero? A rispondere sarà Fabio Orecchini, professore universitario e fondatore di Obiettivo Zero Emissioni.

A chiudere gli Electric Days Digital ci sarà Robert Llewellyn, il padre fondatore di Fully Charged, uno dei primi canali web e YouTube a interessarsi di mobilità elettrica. Un contenitore incentrato sulle tendenze, le sfide e i retroscena del mondo dell’energia pulita e dei veicoli elettrici. Uno dei più grandi esperti del settore capace di divulgare il cambiamento della mobilità in atto con un linguaggio divertente e semplice.

The post Electric Days Digital: l’ambiente e l’energia nelle smart city del futuro appeared first on Wired.

Fonte: Wired