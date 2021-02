Chi sono i ministri del governo Draghi

12 February 2021 – 20:04

(foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Dopo una settimana di consultazioni, silenzi e ipotesi, il presidente incaricato Mario Draghi ha finalmente svelato i nomi della sua squadra di governo. Ci sono volute due crisi di governo e forse la scissione del principale partito di maggioranza per mettere d’accordo tutte le forze politiche. Draghi ha quindi sciolto positivamente la riserva, salendo al Quirinale alle 19 del 12 febbraio. Le anticipazioni giornalistiche davano ormai per certo un governo misto tecnico-politico e così è stato, con la presenza nella squadra dell’esecutivo di alcune delle principali figure delle forze politiche che gli voteranno la fiducia.

Il giuramento del governo Draghi avverrà sabato 13 febbraio alle ore 12. Ecco l’elenco dei nuovi ministri, partendo da quelli senza portafoglio, nell’ordine in cui sono stati annunciati da Draghi:

Federico d’Incà (Rapporti con il parlamento)

Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

Renato Brunetta (Pubblica amministrazione)

Maria Stella Gelmini (Affari generali e autonomie)

Mara Carfagna (Sud e coesione territoriale)

Fabiana Dadone (Politiche giovanili)

Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia)

Erika Stefani (Disabilità)

–

Luigi Di Maio (Esteri)

Luciana Lamorgese (Interni)

Marta Cartabia (Giustizia)

Lorenzo Guerini (Difesa)

Daniele Franco (Economia)

Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico)

Stefano Patuanelli (Agricoltura)

Roberto Cingolani (Transizione ecologica)

Enrico Giovannini (Infrastrutture e trasporti)

Andrea Orlando (Lavoro politiche sociali)

Patrizio Bianchi (Istruzione)

Maria Cristina Messa (Università)

Dario Franceschini (Cultura)

Roberto Speranza (Salute)

Massimo Garavaglia (Turismo)

Roberto Garofoli sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.



