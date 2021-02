BMW iX, tutto rinviato al 2022: mancano i semiconduttori

12 February 2021 – 9:33

La BMW iX, SUV elettrico che avrebbe dovuto arrivare sul mercato entro la fine del 2021, è rinviata al 2022 a causa della difficoltà di approvvigionamento di semiconduttori per l’elettronica di bordo.

The post BMW iX, tutto rinviato al 2022: mancano i semiconduttori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico