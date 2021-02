Windows 7 usato per monitorare la rete idrica

11 February 2021 – 15:55

Sui computer usati per monitorare il sistema SCADA dell’impianto idrico di Oldsmar è installata una versione a 32 bit di Windows 7.

