Un progetto europeo vuole sfruttare pareti e oggetti per le connessioni 6G

11 Febbraio 2021 – 15:04

Un hotspot wifi (Getty Images)Non solo la Cina sta già cominciando gli studi sula futura rete 6G. Anche in Europa ci si muove in quella direzione. Dopo gli studi finlandesi ora è il turno del Cea-Leti, istituto di ricerca per l’elettronica e le tecnologie dell’informazione con sede a Grenoble, in Francia, che ha annunciato di aver dato il via a un progetto di ricerca europeo incentrato sulla connettività wireless di prossima generazione.

Il progetto prende il nome di Rise-6G e si occuperà, per i prossimi tre anni, di progettare una tecnologia per programmare e modellare la propagazione wireless del segnale 6G. Il visionario obiettivo è di trasformare le pareti degli ambienti, i soffitti, le superfici degli oggetti, degli specchi o degli elettrodomestici in riflettori riconfigurabili in grado di far rimbalzare il segnale wireless e coprire eventuali punti ciechi.

“La nostra missione è abilitare questo nuovo concetto dirompente come servizio per l’ambiente wireless controllando dinamicamente il segnale wireless per comunicazioni locali, brevi ed efficienti dal punto di vista energetico, ad alta capacità”, ha spiegato Emilio Calvanese Strinati, coordinatore del progetto Rise-6G.

Il sistema studiato dal Cea-Leti potrebbe quindi garantire una maggiore efficienza energetica, precisione di localizzazione e una migliore protezione della privacy contro eventuali intercettazioni. Questo potrebbe diventare possibile adattando le normative specifiche sull’uso dello spettro e sulle emissioni di campi elettromagnetici limitati (Emf).

Il progetto, a cui partecipano le compagnie telefoniche Tim e Orange, mira a studiare come realizzare degli ambienti le cui superfici possano essere controllate dinamicamente per creare delle “aree ad altissima capacità” in grado di ottimizzare il consumo energetico, controllare i campi elettromagnetici evitando eventuali interferenze con altri dispositivi e riducendo al minimo l’impatto sulle persone che si trovano nell’area. Il progetto parteciperà, inoltre, alla creazione degli standard relativi alla rete 6G supportando la creazione di nuovi servizi europei che nasceranno sotto il segno della connessione wireless di prossima generazione.

