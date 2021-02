Trump è stato espulso per sempre da Twitter

11 February 2021 – 11:30

US presdient Donald Trump and the Twitter logo are seen in this photo illustration on December 1, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)Twitter ha deciso che l’espulsione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà permanente. Il magnate non potrà creare un nuovo account sulla piattaforma, nemmeno se decidesse di ricandidarsi a presidente.

Il colpo di grazia arriva da Ned Segal, direttore finanziario di Twitter, durante un’intervista con la Cnbc. Segal in quell’occasione ha ricordato che il medesimo trattamento viene applicato a chiunque riceva questo tipo di divieto e, perciò, non sarebbe un’azione riservata all’ex presidente. “Quando vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha sottolineato Segal, ricordando agli utenti che la politica di Twitter ha come principio quello di garantire una conversazione civile senza permettere l’incitamento alla violenza.

Per il social network Trump si è comportato come un comune utente che viola le regole della piattaforma. Di conseguenza, se a quest’ultimo tocca l’espulsione permanente (il cosiddetto perma-ban) in questi casi, anche Trump viene ripagato con la stessa moneta.

Nonostante la decisione di bloccare Trump per sempre abbia fatto discutere, sia per gli effetti sul dibattito pubblico sia sul futuro della piattaforma stessa, dove il magnate era molto attivo, Twitter non ha accusato il colpo. Anzi, la piattaforma ha registrato una crescita degli utenti superiore alla media nell’ultimo mese rispetto all’andamento prima dell’espulsione di Trump. Le condivisioni di Twitter sono aumentate fino al 13% dal blocco dell’ex presidente. “Siamo una piattaforma che è ovviamente molto più ampia di qualsiasi argomento o account”, ha commentato con gli investitori Jack Dorsey, fondatore di Twitter, per sottolineare che l’espulsione di una figura politica di quel calibro non ha causato grossi danni all’azienda.



