Ring Video Doorbell, il benvenuto di Alexa

11 Febbraio 2021 – 19:49

Ring ha annunciato nuove funzionalità che sfruttano Alexa per comunicare con le persone che suonano il campanello dei videocitofoni.

The post Ring Video Doorbell, il benvenuto di Alexa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico