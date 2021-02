Questi maiali hanno imparato a giocare ai videogiochi

11 Febbraio 2021 – 20:29

In uno studio dei ricercatori della Purdue University quattro esemplari hanno utilizzato il joystick con il muso per direzionare una pallina virtuale in modo da farle colpire più bersagli in sequenza e in un ordine di difficoltà crescente. Tutti hanno saputo associare i movimenti impressi al joystick a quanto avveniva sullo schermo.



Fonte: Fanpage Tech