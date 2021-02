Ora i trader amatoriali di Reddit comprano cannabis

11 Febbraio 2021 – 15:04

(foto: Norman Posselt/Getty Images)Un’ondata tutta nuova di meme e screenshot sta sollevando l’ultima mania di r/wallstreetbets: la cannabis. Due cosiddetti “titoli erba” hanno sovraperformato mercoledì al Nasdaq: sono le canadesi Tilray (+50,91%) e Aphria (+10,74%), che a dicembre avevano annunciato una fusione destinata a creare la più grande compagnia del settore del mondo. Oltre alle prospettive della nuova entità, i redditors intravedono la possibilità di un ennesimo short squeeze, e sono incoraggiati dalla legalizzazione in diversi stati nonché dalla promessa dei democratici di depenalizzare a livello federale, legge ferma al Senato. Previsione, questa, che sta spingendo sui listini un po’ tutto il comparto.

Mentre una sequela di post con presunti guadagni stellari (“500k”, “+1100%”) inonda di nuovo il subreddit dei trader amatoriali, qualcuno si affretta a spiegare che “l’erba non ha niente a che fare con GameStop, non è una manovra orchestrata da Wall Street per distrarre da Gme” (titolo che intanto si è attestato sui 50 dollari per azione), scrive un utente del forum. “Semplicemente, la gente sta arraffando ora le azioni, in vista di una potenziale crescita esplosiva. Inoltre, molte di queste azioni erano vendute allo scoperto e ora vengono spremute”. Nel caso di Tilray il 22,5%, riferisce Cnbc. E proprio questo titolo ha guadagnato il 400% da quando è stato annunciato a dicembre l’accordo con Aphria, cresciuta a sua volta del 243%, secondo Reuters. Il valore pro forma di equity della nuova compagnia nata dalla fusione sarebbe di 3,9 miliardi di dollari, con ricavi da 685 milioni di dollari.

Se poi l’amministrazione Biden dovesse mantenere gli impegni, il settore della cannabis potrà accedere a metodi più tradizionali di credito ed essere attrattivo anche per investitori istituzionali. Per questo motivo ieri altri titoli hanno proseguito la crescita che dura da almeno dodici mesi: Canopy Growth ha registrato un +6% (in un anno +110%), Aurora Cannabis +20% (in un anno +120%), Etfmg +4,31% (dalle elezioni presidenziali ha raddoppiato il suo valore).

