Mini PC AWOW AK34 con SoC e GPU Intel a soli 169,99€

11 February 2021 – 10:36

Intel Celeron N3450, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di SSD espandibili e ben 5 porte USB 3.0. Questa è la potenza del Mini PC AWOW AK34.

