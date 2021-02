Logitech MK470: Kit Wireless Tastiera + Mouse in offerta (-33%)

11 February 2021 – 10:27

Il Kit di periferiche Logitech MK470 include una tastiera e un mouse wireless, oggi su Amazon è in offerta al 33% di sconto.

The post Logitech MK470: Kit Wireless Tastiera + Mouse in offerta (-33%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico