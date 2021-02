L’enorme statua di ghiaccio dedicata a sir David Attenborough nel centro di Londra

11 February 2021 – 11:07

Una scultura in ghiaccio alta 2 metri del più celebre naturalista e divulgatore al mondo, sir David Attenborough, è stata posizionata nel quartiere di Southbank a Londra, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del riscaldamento globale. La scultura è composta da 5 metri cubi di acqua ghiacciata: la stessa quantità che si scioglie nell’Artico ogni due settimane a causa delle emissioni di carbonio di un abitante medio del Regno Unito.

Il messaggio, lanciato da Tenzing – noto brand di bevande energetiche che sponsorizza l’iniziativa – è chiaro: ciascuno di noi ha un impatto sul clima globale di cui non si rende neanche conto, e i cambiamenti nello stile di vita che adottiamo possono perciò fare una differenza enorme. La speranza degli ideatori e dell’artista Jamie Hamilton è che la vista di un tesoro nazionale che si scioglie lentamente ispiri comportamenti più virtuosi.

Nel frattempo, mentre gli abitanti della City possono godersi questa enorme scultura – forse un po’ kitsch? Sono gusti – in attesa che i primi caldi primaverili la squaglino inevitabilmente, voi potete sfogliare un po’ di scatti della sua algida solennità nella nostra gallery di oggi.

