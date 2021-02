La legge che vuole permettere alle aziende tech di creare governi autonomi in Nevada

11 February 2021 – 14:36

(foto: Nicola Tolin/Unsplash)Per attrarre le grandi imprese del settore digitale, il governatore del Nevada, il democratico Steve Sisolak, ha presentato una proposta di legge che autorizzerebbe le imprese a creare dei governi locali autonomi, provvisti della stessa competenza e autorità amministrativa di una normale provincia.

Lo stato del Nevada è uno dei più vasti e meno popolati di tutti gli Stati Uniti. Con un’area di oltre 280mila chilometri quadrati è grande quasi quanto l’Italia, ma ha la stessa popolazione della sola area urbana di Roma, cioè circa 3 milioni di abitanti. Nel 2018 il miliardario Jeffrey Berns, proprietario della società di criptovalute Blockchains, ha acquistato 270 chilometri quadrati di terreno disabitato e non edificato nella contea di Storey, in Nevada. Da allora Berns è stato uno dei maggiori finanziatori delle campagne elettorali dei candidati alla carica di governatore nello stato. Nel 2018 ha donato 10mila dollari sia all’attuale governatore democratico che al suo sfidante repubblicano Adam Laxalt, mentre nel 2019 ha corrisposto circa 50mila dollari al Partito democratico dello stato e fatto varie donazioni a diversi legislatori di entrambi gli schieramenti politici.

Una coincidenza eloquente, dato che la settimana scorsa il governatore del Nevada ha presentato una bozza di nuovo progetto di legge, ottenuta in anteprima dal Las Vegas Review-Journal, secondo il quale la tradizionale forma di governo locale, quella prevista dalle istituzioni democratiche, sarebbe “inadeguata a fornire la flessibilità e le risorse necessarie a mettere lo stato nelle condizioni migliori per attrarre nuove forme di impresa e promuovere lo sviluppo economico delle nuove tecnologie e di aziende innovative”, sottolineando come “forme alternative di governo locale” siano necessarie per lo sviluppo economico dello stato.

I requisiti per partecipare alle Innovation Zones

Il progetto, chiamato Innovation Zones, sarebbe quindi limitato ad aziende attive nel settore digitale, nelle criptovalute, nella robotica, nell’intelligenza artificiale e in altri settori collegati all’informatica e alle nuove tecnologie. Per poter fondare i nuovi governi locali, le aziende devono possedere un terreno di almeno 202 chilometri quadrati, disabitato, non edificato e posto all’interno di una singola regione, ma separato da qualunque città o insediamento abitativo. Inoltre le imprese interessate devono avere un capitale di almeno 250 milioni di dollari e un piano di investimenti nella zona di almeno un miliardo di dollari in dieci anni.

Le aree interessate resterebbero inizialmente sotto la supervisione delle contee in cui si trovano, ma con la previsione di diventare organi governativi indipendenti e assumere propria responsabilità delle competenze amministrative e giuridiche dell’area. Secondo il progetto di legge, i nuovi governi saranno autonomi nell’imporre e raccogliere le tasse, creare distretti scolastici, propri tribunali e garantire servizi pubblici. Invece che avere degli ufficiali governativi eletti, i nuovi governi saranno gestiti da un consiglio composto da tre “supervisori”, sotto il controllo dell’impresa proprietaria della nuova entità amministrativa locale.

Secondo il governatore Sisolak, lo stato riuscirebbe così ad attrarre nuove aziende senza dover investire fondi pubblici per sostenerne l’insediamento, e ad arricchirsi attraverso l’imposizione di una nuova tassa ad hoc “sulle tecnologie innovative o su attività collegate alle tecnologie innovative.”. Il pericolo, però, è vedere istituzionalizzato un precedente che renda legale la sostituzione di un’amministrazione pubblica con una privata, di fatto slegata dal processo decisionale democratico.

