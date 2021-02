La fioriera verticale che è anche un purificatore d’aria

11 February 2021 – 15:13

Una fioriera che funziona anche come purificatore d’aria è un 2-in-1 che non siamo abituati a trovarci di fronte. Il progetto della società canadese New Earth Solutions si fonda su tale unione, in grado di rimuovere gli inquinanti nell’aria e offrire un mini giardino molto semplice da gestire. Da fissare sul pavimento o montato a parete, Respira ha un monitor integrato per monitorare la temperatura dell’acqua, quella dell’aria e i livelli di umidità. Al proprietario spetta riempire il serbatoio dell’acqua circa ogni dieci giorni e lavare il prefiltro ogni 50-60 giorni.

Realizzata in plastica ABS, la fioriera è disponibile in bianco e in nero, conta su un led da 20W e sfrutta la biofiltrazione per catturare sostanze nocive, con un ventilatore integrato che spinge l’aria verso le radice delle pianta, così da purificarla. Per ricevere a domicilio Respira nel corso della prossima estate bisogna sborsare circa 360 euro.

