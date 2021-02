La e-bike più leggera del mondo

11 February 2021 – 16:34

(Foto: Hps)Le biciclette elettriche si assestano mediamente attorno ai 20 kg di peso dato che devono includere tutta la necessaria componentistica per la propulsione che assiste la pedalata e alla batteria che la alimenta. In questo momento, le meno pesanti scendono fino a 12 kg, un record pronto a essere frantumato da quella che è la e-bike più leggera al mondo, dato che scende ad appena 8,5 kg. Il suo nome è Hps Domestique 1-21 Launch Edition.

Nel gergo ciclistico internazionale domestique si riferisce al cosiddetto gregario ossia al corridore che lavora duro per la squadra e per il proprio capitano, proteggendolo dal vento e dai pericoli, portandogli borracce e rifornimento e cercando di fargli spendere meno energia possibile. La pedalata assistita è una sorta di gregario incorporato nella bici, perché aumenta ogni spinta, come se si fosse ben incollati dietro la ruota del proprio compagno.

Hps Domestique 1-21 Launch Edition abbina le prestazioni e il design di una bici da corsa di alto livello – il telaio della bici è di carbonio – con un motore elettrico leggerissimo. Per farlo ha cambiato approccio evitando di inserire grandi motori incastonati nel mozzo posteriore oppure nel movimento centrale, che modificano pedalata e colpo d’occhio. In questo caso l’elettronica è piazzata nella parte inferiore del tubo obliquo così da risultare invisibili e mantenere basso il baricentro, mentre il motore da 200 watt e coppia da 20 Nm con rapporto peso/potenza da 133 kg per chilo è installato nel tubo piantone. E la batteria? È mascherata da borraccia, per un peso ridotto – 1,2 kg per la 193 Wh e 720 grammi per la 85 Wh – e per non intaccare il design.

(Foto: Hps)Grazie alla collaborazione di ingegneri impegnati nella Formula 1, si è lavorato di lima andando a fermare la bilancia ad appena 1,5 kg per l’intero sistema Hps Watt Assist inclusa la batteria da 85 Wh e la trasmissione del motore, senza dimenticare l’elettronica.

Per la messa a punto su strada si è collaborato con Campagnolo e con le figure del product manager Nicolò Martinello e l’ex-pro Phil Deignan. A bordo c’è il gruppo Ekar, i comandi Ergopower, i dischi e le pinze, la catena e i cerchi Shamal Carbon. La componentistica tutta italiana conta su portaborraccia speciale Elite, manubrio, attacco manubrio, reggisella e nastro manubrio Deda Elementi, sella Scicon, progettata da Asg Bike Science, copertoncini Pirelli P zero.

Saranno prodotti soltanto 21 esemplari di HPS Domestique 1-21 il cui prezzo è di 12.000 euro.

