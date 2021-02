La Cina si prepara a dare il benvenuto all’anno del bufalo

11 February 2021 – 9:00

Addio anno del topo, non ci mancherai. Domani, venerdì 12 febbraio, la Cina dà il benvenuto all’anno del bufalo, e prova a celebrarlo facendo i conti con uno scomodo invitato che, per il secondo anno di fila, cambia il volto del capodanno lunare cinese: il coronavirus.

Il rischio che la festività faccia da amplificatore alla diffusione del Covid-19 (che al momento è considerato dal governo di Pechino sotto controllo, perché i nuovi casi sono poche decine al giorno, sebbene ci siano ancora dei focolai che preoccupano) è decisamente reale. Qualche numero: normalmente durante il capodanno cinese si registrano circa tre miliardi di spostamenti nel paese. Quest’anno, secondo quanto riporta la Cnn, se ne prevedono 1,15 miliardi. Meno che in passato, ma pur sempre parecchi.

Per i cinesi i festeggiamenti per l’anno nuovo sono l’occasione per riunirsi e rivedere la famiglia, spesso lontana. Non si tratta di un singolo giorno di baldoria, bensì di un lungo periodo di celebrazioni che culminano nella data del passaggio al nuovo anno lunare (nel 2021 il 12 febbraio, appunto) ma che prevedono una settimana di preparazione (nella gallery le immagini della iniziative per l’anno del bulafo) e dieci giorni di festa dopo, per concludersi poi con il festival delle lanterne, che si svolge dal 23 al 26 febbraio.

Il governo cinese non ha cancellato queste tradizioni. Ma ha cercato di correre ai ripari scoraggiando gli spostamenti. Oltre a invitare apertamente i cittadini a restare dove sono e a festeggiare lì, ha introdotto per chi si muove nel paese l’obbligo di tampone negativo nella settimana prima di partire e 14 giorni di osservazione a casa all’arrivo. Inoltre, come spiega il New York Times, ha chiesto alle aziende di incentivare con regali e benefit la scelta dei lavoratori di non spostarsi. Una doppia mossa che potrebbe convincere tanti a non muoversi.

