Il treno supersonico Hyperloop arriverà in Italia: si parte da Roma-Fiumicino in 120 secondi

11 February 2021 – 14:07

Pochi giorni fa il gruppo ha pubblicato un video di come immagina le stazioni e i treni di domani basati su questa tecnologia; nel frattempo però i primi test sul sistema progettato sono già stati svolti e si inizia a parlare delle prime tratte anche in Italia. I tempi però non sono brevi: negli Stati Uniti si parla di una inaugurazione intorno al 2030.



Fonte: Fanpage Tech