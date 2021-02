Il musicista Venerus intervista l’astronauta Franco Malerba

11 Febbraio 2021 – 21:04

Un musicista, cantautore e compositore a confronto con il primo astronauta italiano. Venerus e Franco Malerba si sono incontrati virtualmente per parlare di viaggio, prospettiva, scienza e arte. Malerba è stato il primo italiano a raggiungere l’orbita terrestre, a bordo di uno Space Shuttle, lo stesso anno in cui Andrea Venerus veniva al mondo, il 1992. Dall’incontro tra l’artista, che uscirà il 19 febbraio con il suo primo album Magica musica, e l’ex astronauta è nato un confronto sulla visione del mondo e il nostro ruolo nell’universo. Vi proponiamo un estratto dell’intervista, mentre la sua versione completa la potrete trovare dal 12 febbraio qui.

