Il flop di iPhone 12 Mini

11 Febbraio 2021 – 3:44

(Foto: Apple)I recenti dati sulla diffusione di iPhone 12 Mini lanciano ombre sul futuro – anche prossimo – dello smartphone più piccolo del catalogo Apple. Gli effetti di questo flop si allargherebbero anche sugli altri produttori, con i pochi possibili futuri esemplari compatti che potrebbero non vedere mai la luce.

Secondo le stime di Counterpoint diffuse qualche giorno fa e relative al mercato americano, iPhone 12 Mini ha occupato una fetta di appena il 5% di vendite relativamente al totale della nuova generazione di smartphone Apple. Le stime tra il 5 e il 6% sono ribadite anche da altre società di analisi come Consumer Intelligence Research Partners, Wave7 Research e Flurry Analytics.

Un numero esiguo, che apre a due immediate conseguenze: la più probabile è l’assenza di un futuro iPhone 13 Mini / 12s Mini, mentre quella più estrema dell’analista William Yang di J.P. Morgan ipotizza addirittura uno stop alla produzione del melafonino più piccolo, destinando risorse e linee di montaggio ai fratelli più fruttiferi.

Quali sono le ragioni dell’insuccesso di iPhone 12 Mini? In primo luogo, le vendite dei modelli sotto i 6 pollici si sono più che dimezzate in appena due anni da un sostanziale rapporto 50% / 50 % (sempre secondo Counterpoint) a un 10% / 90% attuale. Basta scorrere nei vari cataloghi per trovare rarissimi esempi di modelli attorno ai 5,5 pollici (il Mini ne ha 5,4). D’altra parte, display più grandi significano più comodità e confort nella visualizzazione di contenuti multimediali in streaming (da YouTube a Netflix), nella fruizione di social network dove le immagini contano (Tik Tok o Instagram) e con i videogiochi, il trend più in crescita del 2020 falcidiato dal Covid-19.

In seconda battuta, iPhone 12 Mini è stato verosimilmente cannibalizzato da iPhone 12 con il quale condivide un hardware identico, con lo svantaggio appunto di uno schermo ridotto, una batteria con meno autonomia e un prezzo di appena 100 euro in meno a parità di memoria interna. Visto comunque l’investimento importante al momento dell’acquisto di un iPhone, molti consumatori hanno deciso di spendere qualcosa in più per avere più comodità d’uso. Oppure di puntare sul ben più economico iPhone Se di seconda generazione, con uno street price ormai anche della metà di 12 Mini.

Con il tramonto degli iPhone Mini potrebbero essere fermati anche i progetti di altri smartphone compatti da parte di società di primo livello a partire da Sony con un eventuale ritorno di un Xperia Compact. Con buona pace di Steve Jobs, che considerava 3,5 pollici la dimensione perfetta per uno smartphone: e probabilmente lo era, nel mondo di 14 anni fa.

The post Il flop di iPhone 12 Mini appeared first on Wired.

Fonte: Wired