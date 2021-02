Facebook vuole copiare anche Clubhouse

11 Febbraio 2021 – 14:29

Stando a fonti del The New York Times, Mark Zuckerberg e il suo gruppo Facebook hanno effettivamente intenzione di realizzare un servizio concorrente a Clubhouse, il social network del momento basato solamente sulle interazioni audio in tempo reale. Lo sviluppo della nuova funzionalità è ancora agli stadi iniziali.

Fonte: Fanpage Tech