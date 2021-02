Electric Days Digital, scegliere l’auto elettrica significa avere uno stile di vita più sostenibile

11 February 2021 – 6:00

Electric Meet Lifestyle | 11 febbraio | sostenibilitàDopo aver scoperto cosa pensano gli italiani dell’auto elettrica. Dopo i 12 talk che hanno svelato le opportunità e le criticità della straordinaria transizione in atto nel mondo dell’auto. Dopo le video guide di approfondimento sulle differenti tipologie di powertrain, l’11 febbraio è tempo di accendere i riflettori sugli Electric Meet Lifestyle. La quarta giornata degli Electric Days Digital vede cinque personaggi dello spettacolo raccontare le proprie esperienze di mobilità elettrificata, sostenibilità e stile di vita eco-compatibile.

Si parte alle 9:00 del mattino con il meet di Filippa Lagerbäck. Prima ancora di essere un volto noto della televisione, Filippa si definisce una consumatrice attenta, sostenitrice della mobilità sostenibile e di uno stile di vita che mette al centro l’attenzione e il rispetto per l’ambiente. Con lei scopriremo la sostenibilità, anche elettrica, di una famiglia.

A seguire l’inarrestabile chef Davide Oldani che ha fatto della coscienza ecologica un suo mantra. Oltre a guidare abitualmente un’auto elettrica, ha recentemente vinto la stella verde della Guida Michelin per il suo impegno nella sostenibilità anche in cucina. Dopo il gusto, anche l’udito inizia ad apprezzare il sound della rivoluzione in atto nella mobilità a batterie. Vi siete mai chiesti chi produce il suono delle auto elettriche e plug-in? Lo scopriremo con Giorgio Moroder, produttore discografico, compositore e musicista.

Un altro incontro, invece, ci porterà a riflettere insieme all’attrice Stefania Rocca sul concetto di comunità eco-friendly. Sì, perché l’idea stessa di un futuro sostenibile non può prescindere dal muoversi tutti insieme verso un unico obiettivo. Infine, l’ultimo meet con l’influencer Nick Pescetto tocca il mondo dei social, delle nuove professioni, del meltin pot costituito da tempo libero e lavoro, turismo e incontri formativi dove l’ufficio diventa un semplice laptop.

