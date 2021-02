Cosa suggeriscono di fare gli esperti del governo contro l’odio online

11 February 2021 – 11:49

Il gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online, istituito dalla ministra per l’innovazione Paola Pisano, ha pubblicato un resoconto finale del suo lavoro. La squadra, formata da rappresentanti della pubblica amministrazione, delle associazioni, delle fondazioni e da esperti, ha definito le declinazioni di odio online, ne ha indagato la fenomenologia, fatto emergere le azioni di contrasto internazionali e suggerito “raccomandazioni sulle possibili ulteriori azioni da intraprendere“. In sintesi “ha operato nella consapevolezza della complessità e della mole di sfaccettature che la problematica presenta“.

Odio e responsabilità

La Treccani definisce l’odio come il “sentimento di forte e persistente avversione, per cui si desidera il male o la rovina altrui“. È un sentire umano, ma quando dal desiderio del male altrui si passa all’azione “subentrano le responsabilità”. E le azioni di odio hanno un prezzo che va pagato, sulla falsariga del mantra dell’associazione Chi Odia Paga e di Odiopedia, con cui Wired lavora alla prima mappa delle associazioni che aiutano a sconfiggere la violenza in rete. Internet favorisce la libertà di espressione, ma può essere impiegato anche come amplificatore dei peggiori comportamenti.

Il Digital Services Act recentemente proposto dalla Commissione europea punta a un cambio di policy sui doveri delle grandi piattaforme che gestiscono la comunicazione digitale. Ovvero “richiamarle alle loro responsabilità attraverso un percorso di co-regolamentazione“. Contemporaneamente bisogna proteggere la democrazia dagli estremismi “favorendo un dibattito informato e rispettoso possono essere a loro volta distorte per inibire la libertà di espressione“. Quest’ultima, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, deve trovare un bilanciamento con il diritto alla privacy, il diritto al rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di proprietà e libertà di mercato e infine il diritto di difesa contro le violenze.

L’unica certezza, secondo il team, è che “nel quadro di uno stato di diritto che faccia valere con fermezza ed efficacia la legge nei confronti di chi compie reati approfittando delle debolezze altrui, va sempre tenuto presente che in democrazia, l’odio si combatte con l’amore per le molte, rispettabili facce della vita umana“.

Definire lo spazio dell’odio

L’odio può rendere manifeste “forme di profonda intolleranza e pregiudizio, fino alla negazione dell’umanità altrui“. Tali espressioni possono poi “costituire incitamento all’organizzazione di atti di violenza contro singole persone o intere comunità“. Il Countering Online Hate Speech (2015) dell’Unesco identifica almeno quattro differenze sostanziali tra l’odio offline e l’odio online. Se il primo può rimanere attivo per lunghi periodi e in diversi formati, la sua espressione digitale può essere rimossa e riapparire altrove, vive di anonimato ed è transnazionale rendendo “più complicato individuare i meccanismi legali per combatterlo“.

Quindi quale potrebbe essere l’approccio giusto per definirlo? Il sistema giuridico europeo è attrezzato “per riconoscere il fenomeno dell’odio e contrastare se è necessario le sue conseguenze” anche se “non esiste una definizione universalmente accettata del termine hate speech“. Il tema di fondo è che si tratta di una questione culturale, condizionata dai costumi, situazioni storiche, il potere, la visione del mondo. “L’odio può diventare socialmente rilevante come strumento di consenso a favore di particolari gruppi di potere e può invece essere considerato come la conseguenza di un conflitto sociale teso alla lotta contro le ingiustizie, oppure può semplicemente essere un fatto individuale collegato a particolari condizioni educative, psicologiche, antropologiche, familiari“, sottolinea il documento. Non è solo il contenuto dei messaggi d’odio diffusi online a fare la differenza, ma anche il modo in cui transita fra i diversi media, viene trasformato da soggetti come cittadini o politici e gli effetti a catena che può innescare.

L’azione internazionale

Il team ha rilevato che in Europa non solo non c’è accordo sulla definizione di hate speech e sul concetto di istigazione all’odio online, ma manca anche un coordinamento sulle modalità di contenimento del fenomeno. La Germania è intervenuta per prima nel 2018, con una normativa aggressiva nei confronti delle piattaforme e mirata soprattutto a imporre maggiore collaborazione da parte di grandi social network. La prima verifica per la sua efficacia è prevista quest’anno. La Francia ha elaborato una normativa simile che, “però è finita sotto la scure del Consiglio costituzionale“. In altri paesi, come Polonia, Spagna, Austria e Paesi del nord Europa, sono in corso studi e iniziative politiche finalizzate a cercare di capire come governare e mitigare l’odio.

L’impegno in ordine sparso troverà però una sintesi a breve. Il 15 dicembre 2020 è stata resa pubblica dalla Commissione la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato unico dei servizi digitali. La proposta ha come obiettivo dichiarato quello di “stabilire regole uniformi per un ambiente online sicuro, certo e affidabile, dove i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano effettivamente protetti“. Si parla di un nuovo impianto normativo per l’esenzione di responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione, nuovi e specifici obblighi di necessaria diligenza, nuovi meccanismi di cooperazione.

Le raccomandazioni

Il gruppo di lavoro suggerisce di concentrarsi su azioni di prevenzione basate sull’educazione civica e digitale, la cultura giuridica, la ricerca, l’informazione e la comunicazione. In secondo luogo propone di introdurre nuove norme capaci di costruire un quadro giuridico adeguato all’ambiente digitale sia per le aziende private che per i cittadini. Sarebbe importante anche progettare, sperimentare e costruire nuove piattaforme e ambienti mediatici, in modo da favorire la diversità nell’ecosistema digitale.

Il ministero dell’Istruzione potrebbe introdurre nell’insegnamento dell’educazione civica anche l’uso consapevole del digitale. Inoltre bisognerebbe investire nei formatori per alimentare l’uso creativo delle soluzioni digitali e per accrescere la consapevolezza degli insegnanti sulle opportunità e i rischi.

“L’ordinamento già determina quali contenuti sono illeciti e quali comunicazioni in rete consentono da parte dello Stato interventi di rimozione e sanzione; ipotizzare una strategia repressiva con nuove forme di illeciti legati all’odio online appare arduo e inutile“, ricorda il team. Meglio puntare su centri di ascolto e percorsi assistiti per generare consapevolezza negli utenti resisi responsabili di condotte qualificabili come hate speech. E per le vittime prevedere percorsi di supporto per cercare di attenuare l’impatto subito da condotte di odio online.

Infine non si può delegare totalmente alle piattaforme ed a provider privati la decisione su ciò che è consentito e ciò che non è consentito. Invece sarebbe necessario incentivare “la moderazione dei contenuti caricati dagli utenti a opera degli stessi provider, per permettere alle piattaforme la creazione di ambienti digitali più sicuri“.La magistratura può qualificare come illecito un contenuto d’odio foriero di danno “e solo nel caso sia illecito lo Stato può imporne la rimozione“, ma una piattaforma “deve esser libera, sulla base di regole chiare e condivise, e con procedure trasparenti e controllabili, di moderare ed eliminare i contenuti ritenuti dannosi“. Il tutto indipendentemente dal fatto che questi siano illeciti o che vi sia un ordine della magistratura.

