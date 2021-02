Cosa comporta l’identificazione di una nuova variante del coronavirus a Milano

(immagine: Pixabay)I ricercatori della Statale di Milano, molto impegnata negli studi sul coronavirus, hanno appena individuato una mutazione del Sars-Cov-2 che sarebbe alla base di una nuova variante del patogeno. La notizia di per sé non è allarmante se consideriamo che come tutti i virus il Sars-Cov-2 cambia continuamente: le sue varianti sono molto numerose e potrebbero essere già arrivate a 4mila in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei casi documentati, la mutazione non riguarda la proteina spike, quella con cui il virus infetta le cellule, ma un’altra proteina, chiamata Orf-6, con un ruolo meno centrale nel contagio, ma potenzialmente importante per l’evoluzione del Covid-19 e della nostra risposta immunitaria. Insomma è un caso da monitorare. I risultati sono pubblicati sulla rivista Emerging Microbes & Infections.

Ancora sappiamo poco

Bisogna ricordare che le mutazioni presentate dal patogeno e già documentate sono moltissime – non solo quelle scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, probabilmente più contagiose, da cui le corrispettive varianti hanno preso il nome, almeno a livello mediatico. A fronte di questa premessa, i ricercatori della Statale, in collaborazione col gruppo dell’Istituto clinico di Città Studi di Milano, hanno documentato l’identificazione di una nuova mutazione, che riguarda la proteina Orf-6 del coronavirus, su cui per ora non abbiamo molte informazioni. In altre parole, non sappiamo se questa sia una delle tante oppure se possa avere un rilievo nel cambiare la diffusione del virus, come quelle di cui si parla molto (inglese ecc). Il risultato emerge dall’analisi di campioni di due medici italiani dell’ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che si sono ammalati nella prima fase della pandemia, a marzo 2020.

L’attenzione deve rimanere alta

La mutazione identificata porta alla produzione della proteina virale Orf-6 troncata, che risulta mancante di sei aminoacidi (la piccola proteina è composta in tutto da 61 amminoacidi). Quest’alterazione non agisce in maniera diretta sulla capacità del coronavirus di infettare l’ospite, come avviene per altre varianti documentate. Tuttavia, dato che la mutazione cambia in qualche modo la forma del virus, potrebbe avere un effetto sui meccanismi con cui si instaura la malattia Covid-19, ovvero il suo sviluppo e la risposta della persona che ha contratto l’infezione.

Per questo quando si scopre una nuova variante è bene tenerla sotto controllo: non è un caso che il ministero della Salute in una recente circolare abbia ribadito l’importanza per l’Italia di aumentare le capacità di sequenziamento del virus.

Cosa fa la proteina Orf-6

La proteina Orf-6 è uno degli elementi che, quando il virus si replica, contribuiscono a regolare la risposta immunitaria della persona, dato che interviene sulla produzione degli interferoni, un gruppo di proteine prodotte dal sistema immunitario che appartengono a una più ampia classe, quella delle citochine, importanti per combattere le infezioni. Proprio per capire meglio se e quali effetti potrà avere la variazione della proteina Orf-6 del coronavirus, bisognerà monitorare eventuali altri casi con questa variante e studiare attentamente come si manifesta in questi pazienti il Covid-19, nonché analizzare anche in vitro come agisce. Questi studi sono importanti per conoscere per tempo eventuali nuove caratteristiche del virus e agire il prima possibile, la principale arma che abbiamo.

